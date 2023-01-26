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Российские самоходчики атаковали украинских боевиков из ПТРК «Штурм-С»

11:03 26.01.2023
В качестве основной базы для боевой машины используется легкий гусеничный тягач МТ-ЛБ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ показало боевую работу расчетов  ПТРК «Штурм-С» в зоне спецоперации на Украине. Основная задача самоходных противотанковых комплексов - борьба с бронетехникой противника, однако они могут поражать его живую силу, полевые укрепления и даже малоскоростные низколетящие цели, такие как вертолеты и беспилотники.

Комплекс разработан еще в 1970-е годы, но неоднократно модернизировался. Создан в вариантах для сухопутных войск (9К114 «Штурм-С»), вертолетов (9К113 «Штурм-В») и боевых кораблей («Штурм-ЛК»).

Сухопутный вариант «Штурм-С» размещается на базе плавающего легкого гусеничного тягача МТ-ЛБ. Военнослужащие хвалят машину за скорость, точность и приземистый силуэт, позволяющий скрытно подобраться к противнику и нанести удар. Управляемые ракеты комплекса могут быть снабжены фугасной или кумулятивной боевой частью.

Ранее корреспондент «Звезды» Игорь Лапик рассказал, как бойцы штурмовых отрядов освободили село Опытное под Артемовском.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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