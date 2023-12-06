Украинские боевики ударили по Донецку и Горловке из натовской артиллерии

Три снаряда прилетело по Горловке, еще пять попали по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.

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Украинские боевики осыпали Донецк и Горловку снарядами натовского калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в одном из сообщений в Telegram-канале ведомства.

В других сообщениях говорится о двух снарядах, попавших по Петровскому району Донецка, и о трех снарядах, приземлившихся на территории Куйбышевского района.

Обстрелы мирных районов со стороны националистов нередко заканчиваются ранением или гибелью людей. Так, недавно были ранены двое мужчин 1954 и 1960 годов рождения. Один из них пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.