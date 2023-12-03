В Горловке один человек пострадал при обстреле со стороны украинских боевиков

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При обстреле города Горловка в Донецкой Народной Республике пострадал мужчина 1954 года рождения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Кроме того, ранен мирный житель 1960 года рождения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата. Всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

Также сегодня Горловке зафиксировано и прямое попадание в котельную, расположенную на улице Плеханова.