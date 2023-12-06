Румынский минздрав объявил общенациональную эпидемию кори

Румынское ведомство намерено вакцинировать от кори малолетних детей в возрасте от 9 до 11 месяцев при обычной норме в 12 месяцев.

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В Румынии министерство здравоохранения объявило эпидемию кори по всей стране. Сообщается о выявленных почти двух тысячах случаев заражения в 29 румынских уездах.

Как сообщило RT, румынский минздрав намерен вакцинировать детей в возрасте от 9 до 11 месяцев при том, что обычно прививку от кори делают в 12 месяцев.

«Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций инфицированных детей в педиатрические и инфекционные отделения, Министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори, чтобы обеспечить возможность вакцинации детей <...>, а также выздоровление лиц, не привитых или имеющих неполный график вакцинации», - заявило ведомство.

Вместе с тем, местный минздрав намерен совместно с семейными врачами провести информационную кампанию для родителей для «лучшего соблюдения программы вакцинации».

Ранее сообщалось о распространяющейся в мире микоплазменной пневмонии. Она уже бушует в странах Европы, в США, появилась и в России. Заболевание, в основном, затрагивает детей.