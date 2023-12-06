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Микоплазма «на ногах»: в России появилось новое респираторное заболевание

Константин Коковешников
Марина Крижановская
00:18 06.12.2023
Микоплазмы - возбудители микоплазменной пневмонии передаются воздушно-капельным путем, как и другие возбудители респираторных инфекций. Заболевание распространяется, в основном, среди детей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress
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В Россию завезена микоплазменная инфекция. Первые случаи фиксируют в регионах. А Европа от этого нового вида заразы уже в шоке - что ни день, то новая страна объявляет о заражении атипичной пневмонией.

Напугавшие многих новости о вспышке атипичной пневмонии в Китае, распространяющаяся, в основном, среди детей, пришли накануне из Франции. За последнюю неделю число вызовов скорой помощи выросло на четверть. Это крупнейшая вспышка за последние 10 лет.

Такая же ситуация и в Нидерландах, где заболеваемость пневмонией среди детей от 5 до 14 лет составляет 80 случаев на 100 тысяч человек.

За океаном ситуация похожая - зарегистрирован первый случай. Вот, что в интервью Daily Mail рассказала мать 14-летнего подростка из Огайо.

«Он едва держался на ногах, выглядел так, словно в любую минуту мог потерять сознание. Он вел себя так, словно собирался потерять сознание. Когда мы приехали в больницу, у него нижнее давление было 70. Врачи сказали, что если бы оно опустилось еще ниже, могли бы наступить необратимые изменения мозга», - сообщила Молли - мать пациента.

Во всех случаях клиническая картина заболевания примерно одинаковая. С самого начала - сильный кашель, головная боль и насморк.

В Китае, в отличие от других стран, нередко возникает лихорадка. Причиной этого называют устойчивость бактерии Mycoplasma Pneumonia к лечению антибиотиками ввиду их бесконтрольного приема. В остальном ничего сенсационного, заверяют в Китае, сегодня нет.

Подробнее о том, что из себя представляет микоплазма, к каким выводам пришли китайские ученые после мониторинга ОРВИ, что говорят о болезни ученые из России и о рекомендациях перед предстоящим сезоном респираторных заболеваний - в репортаже Константина Коковешникова.

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