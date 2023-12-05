За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 69 раз

Обстреливая населенные пункты ДНР, ВСУ использовали РСЗО, артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные беспилотники.

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Украинские националисты за прошедшие сутки - 00:00 4 декабря - 00:00 5 декабря - нанесли 69 ударов по территории Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы)», - уточнили в представительстве.

В результате ударов ВСУ в Донецке и Горловке семь человек ранены. Повреждения получили шесть жилых домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики выпустили 230 различных боеприпасов. При обстрелах они использовали РСЗО, артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные беспилотники.

Вечером 4 декабря ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов. Одиннадцать снарядов натовского выпущено по Куйбышевскому района города. По Горловке боевики выпустили шесть снарядов.