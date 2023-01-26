Президент Швейцарии допустил утрату доверия к стране в случае реэкспорта вооружений на Украину

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Доверие к Швейцарии как к нейтральной стране может вызывать сомнения в случае реэкспорта швейцарских вооружений. Такое заявление президент страны Ален Берсе сделал в интервью телекомпании RTS.

«Учитывая особую роль, которую Швейцария играет в мире, необходимо поставить под сомнение авторитет Швейцарии как нейтральной страны в случае реэкспорта швейцарских вооружений в зону военных действий. Сейчас не время менять правила экспорта вооружений, как и не время менять правила права на нейтралитет», - сказал Берсе.

По его мнению, официальный Берн должен оставаться приверженцем своих основополагающих принципов. Ранее власти Швейцарии отклонили запросы ряда европейских стран о реэкспорте произведенных в конфедерации боеприпасов в зону украинского конфликта.

Тем не менее, Швейцария присоединилась к последним антироссийским санкциям Евросоюза, которые касаются ограничения стоимости нефтепродуктов и РФ.