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Расчет «Гиацинта» уничтожил скопление техники украинских националистов в зоне СВО

08:09 25.01.2023
Цель артиллеристов Южного военного округа находилась на расстоянии более 20 километров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожил скопление техники украинских националистов на расстоянии более 20 километров. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в зоне спецоперации поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений ВС РФ.

«Поступила команда после обнаружения скопления техники. Показались пикапы в сопровождении БМП. Естественно, поступила команда подавить. После того, как они заняли позиции, мы по ним отработали. Уничтожили три пикапа и БМП», - рассказал заместитель командира огневого взвода с позывным Рагнар.

Цель находилась на расстоянии 24 километров в лесном массиве.

Как рассказал военнослужащий под позывным Раптор, основная задача расчета «Гиацинт-С» - прикрывать пехотные подразделения от огня из различных видов орудий: начиная с минометов и заканчивая крупнокалиберной артиллерией.

«В основном, контрбатарейная борьба, но задачи поступают абсолютно разные. Бывает скопление техники противника и по ним тоже приходится работать, потому что «Гиацинт» - это как снайперская винтовка», - пояснил он.

Выполняя огневые задачи, артиллеристы ЮВО взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

Ранее «Звезда» показала, как на Южно-Донецком направлении расчеты «Гиацинтов» подавляют натовские гаубицы М777 и Crusader.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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