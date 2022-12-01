Град артиллерийских ударов: кадры подавления «натовских» гаубиц M777 ударами «Гиацинтов»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Южно-Донецком направлении раздаются залпы российских «Гиацинтов». Артиллеристы Восточного военного округа ведут атаку по позициям украинских националистов. Командир батареи отдает четкие команды одну за другой: огонь ведется непрерывно.

«Гиацинты» заряжаются снарядами 152мм калибра, в том числе фугасно-осколочными и уменьшенными зарядами. Боеприпасов российским артиллеристам хватает, так что экономить их не приходится. Рядом с пушкой - горы гильз.

Расходуя столь большой арсенал, бойцы ведут обстрел до поздней ночи, а когда темнеет - продолжают наносить удары в темноте.

«Пару дней назад было так. Сначала мы корректировались, откорректировались и потом ударили по цели. Фонариком подсвечиваешь всё», - рассказывает наводчик батареи с позывным Диня.

Под непрекращающимися обстрелами националисты теряют возможность сопротивляться. Гаубицы иностранного производства, в том числе M777 и Crusader, замолкают, совершив менее 5 ударов.

«Три семёрки. Либо Крайсер. Есть такая самоходная артиллерийская установка Крайсер. До 5 снарядов они стреляют и больше не стреляют. Может боеприпасов не хватает», - предполагает заместитель командира взвода с позывным «Онега».

Ранее были опубликованы кадры работы «Гиацинтов» по позициям украинских националистов. Командир батареи рассказал, как огонь корректируется беспилотниками. Контрбатарейная борьба Гиацинтов против натовских M777 случается часто. В ходе одной из таких схваток российский взвод уничтожил три гаубицы боевиков.