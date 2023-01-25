«Адмирал Горшков» нанес «удар» гиперзвуковым «Цирконом» в западной части Атлантики

Корабль условного противника находился на расстоянии более 900 километров, личный состав отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» способом компьютерного моделирования.

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Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи в районах западной части Атлантического океана, провел учения по применению гиперзвукового ракетного оружия «Циркон» способом компьютерного моделирования.

С учетом учебной обстановки фрегат «Адмирал Горшков» отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, которую имитировал корабль условного противника. Объект находился на расстоянии более 900 километров.

В ходе выполнения учебной задачи боевой экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий. Командование походом отряда кораблей в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» осуществляет командир дивизии ракетных кораблей Северного флота капитан 1 ранга Олег Гладкий.

В феврале этого года в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с Военно-морскими силами ЮАР и Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отразил нападение условного противника с неба в Норвежском море. В период проведения учений волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, скорость ветра достигала двадцати метров в секунду, однако это не повлияло на работу личного состава.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.