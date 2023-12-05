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NYT: ХАМАС 7 октября ударил по военной базе ЦАХАЛ, где могло быть ядерное оружие

Никита Черненко
08:36 05.12.2023
На военной базе Сдот-Миха могло находиться от 25 до 50 ракет, способных нести ядерное оружие.
NYT: ХАМАС 7 октября ударил по военной базе ЦАХАЛ, где могло быть ядерное оружие
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Во время ракетной атаки ХАМАС по Израилю 7 октября один из снарядов попал в базу ЦАХАЛ, на которой, предположительно, могли базироваться ракеты, оснащаемые ядерным оружием. Об этом сообщила газета New York Times.

В издании уточнили, что речь идет о базе Сдот-Миха в центральной части Израиля. Тогда в результате ракетной атаки ХАМАС на базе начался пожар, охвативший склады ракет и «чувствительное вооружение». По мнению эксперта, на которого ссылается газета, боеголовки могли храниться в отдалении от базы, потому и не были задеты.

«Израиль никогда не признавал, что страна имеет ядерный арсенал, однако, основываясь на информации израильских информаторов, официальных лиц США и аналитиков спутников снимков, существует мнение, что страна обладает по крайней мере небольшим количеством ядерного вооружения», - пишет New York Times.

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому ЦАХАЛ завершил сборку насосов, установленных недалеко от лагеря беженцев Аль-Шати. По предположениям анонимных источников газеты, они могут использоваться для затопления тоннелей ХАМАС.

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