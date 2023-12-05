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WSJ: Израиль с помощью насосов хочет затопить туннели ХАМАС

Марина Крижановская
05:25 05.12.2023
В Израиле завершили сборку пяти насосов недалеко от лагеря беженцев Аль-Шати, которые могут перекачивать тысячи кубометров морской воды для затопления туннелей ХАМАС.
WSJ: Израиль с помощью насосов хочет затопить туннели ХАМАС
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress
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Израиль подготовил большие наносы, чтобы водой из Средиземного моря затопить подземные туннели радикального палестинского движения ХАМАС под сектором Газа. Об этом написала газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники среди осведомленных американских чиновников.

Таких насосов, как уточняется, минимум пять. Их установили в полутора километре от лагеря Аль-Шати. В течение нескольких недель насосы могут качать воду, затапливая подземные 500-километровые ходы ХАМАС.

«Примерно в середине прошлого месяца Армия обороны Израиля завершила сборку больших насосов для забортной воды примерно в миле к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Каждый из как минимум пяти насосов может забирать воду из Средиземного моря и перекачивать тысячи кубических метров воды в час в туннели, затопляя их в течение нескольких недель», - сообщила газета.

Однако пока Израиль не решился на этот шаг, добавили авторы статьи. Также говорится, что нескольких недель должно хватить, чтобы вывести наружу имеющихся там заложников, и это может помочь разрушить туннели и вытеснить оттуда боевиков. Перечисляются и риски, которые связаны с этим шагом. Это и угроза для пресного водоснабжения палестинского анклава, и осуждение со стороны Белого дома.

Как сообщалось 12 ноября, ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 150 туннелей и подземных объектов ХАМАС. Чтобы подорвать подземные коммуникации, израильские военные использовали взрывчатку.

Что находится внутри туннелей ХАМАС под больницей «Аль-Шифа» ЦАХАЛ показал 22 ноября. Под землей в секторе Газа находятся склады оружия, а также кухни и ванные комнаты. Для проникновения в туннель входы есть не только в самой больнице, но и на соседней улице и в соседнем доме. Один из входов находится в школьном классе.

Разветвленная сеть туннелей построена ХАМАС для тайного проникновения на территорию Израиля из сектора Газа. Вместе с тем, эти подземные ходы использовались при вооруженном налете движения на приграничные города 7 октября с уничтожением мирных граждан и захватом заложников.

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