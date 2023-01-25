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Расчет ЗРПК «Панцирь» предотвратил ночной обстрел ракетами из HIMARS российских позиций в зоне СВО

Дария Сенникова
07:14 25.01.2023
На принятие решения о пуске по сложной цели из «Панцирь-С1» уходит шесть-восемь секунд, рассказывают военные.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Расчет зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С1» (ЗРПК)предотвратил ночной обстрел со стороны украинских националистов. Боевики пытались атаковать российские позиции в зоне спецоперации ракетами из РСЗО HIMARS, передает корреспондент «Звезды».

Все цели вовремя обнаружены и уничтожены в воздухе ракетами «Панциря». В полете они развивают скорость свыше четырех тысяч километров в час. Уникальная система управления огнем не оставляет шансов как беспилотникам, так и ракетам.

«"Хаймарсы" - высотная цель и она имеет баллистику из-за своей высокой скорости. Надо иметь быструю реакцию... Также данные машины были перепрошиты по эту цель», - рассказал начальник расчета «Панцирь-С1» под позывным Барон.

По его словам, в среднем на принятие решения о пуске, если цель сложная, уходить шесть-восемь секунд.

«Панцирь» вращается на все 360 градусов и может вести огонь даже во время движения. Машина способна поражать как воздушные, так и наземные цели противника. Как говорят военные, все, что появится в радиусе 20-ти километров, будет перехвачено и уничтожено.

Ранее «Звезда» показала, как при поддержке комплекса ЗРПК «Панцирь-С1» в зоне специальной операции совершают вылеты вертолеты Ка-52 и Ми-8.

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