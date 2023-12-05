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ВС РФ пресекли атаку 6 БПЛА ВСУ в Азовском море

Ирина Елагина
06:51 05.12.2023
Четыре коптера уничтожены и еще два перехвачены.
ВС РФ пресекли атаку 6 БПЛА ВСУ в Азовском море
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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ВС РФ пресекли попытку террористической атаки ВСУ по объектам на территории России утром 5 декабря. Об отражении удара БПЛА в Азовском море сообщило МО РФ. 

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены и еще два перехвачены над акваторией Азовского моря», - говорится в информации МО РФ.

Напомним, что сегодня ночью ВСУ направило в район Крыма и Азовского моря более 30 БПЛА самолетного типа, 22 из них были сбиты, еще 13 обезврежены силами РЭБ. 

Ранее сообщалось, что ВСУ активно использует беспилотники для атак по России - в приграничной зоне в Белгородской и Курской областях, а также на территории Крыма. 

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