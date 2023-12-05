ВС РФ пресекли атаку 35 украинских беспилотников на Крым и Азовское море
ВС РФ пресекли попытку атаки беспилотников ВСУ на российскую территорию ночью 5 декабря. Об отражении удара БПЛА сообщили в Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, коптеры противника были обезврежены над Азовским морем и полуостровом Крым.
«Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», - пояснили в МО РФ.
В МО РФ уточнили, что ВСУ пытались организовать террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа.
Ранее сообщалось, что в учебном центре Северного флота в Мурманской области инструкторы с боевым опытом в зоне СВО начали подготовка операторов БПЛА. Одно из направлений подготовки - работа с антидроновым ружьем, которое подавляет связь БПЛА с оператором пульта управления.