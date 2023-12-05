Армия ВС РФ пресекли атаку 35 украинских беспилотников на Крым и Азовское море Ирина Елагина 22 БПЛА были сбиты, еще 13 перехвачены средствами РЭБ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: ВС РФ пресекли попытку атаки беспилотников ВСУ на российскую территорию ночью 5 декабря. Об отражении удара БПЛА сообщили в Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, коптеры противника были обезврежены над Азовским морем и полуостровом Крым. «Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», - пояснили в МО РФ. В МО РФ уточнили, что ВСУ пытались организовать террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Ранее сообщалось, что в учебном центре Северного флота в Мурманской области инструкторы с боевым опытом в зоне СВО начали подготовка операторов БПЛА. Одно из направлений подготовки - работа с антидроновым ружьем, которое подавляет связь БПЛА с оператором пульта управления. Экспертное мнение и аналитика