Рецессия и социальная напряженность: с чем столкнется Запад в новом году из-за антироссийских санкций

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В уже наступившем году весь мир почувствует на себе все прелести развязанной против России экономической войны. Наступил долгий период нестабильности, местами переходящей в системный кризис. Об этом уже говорят многие ведущие экономисты.

Так, миллиардер Джефф Безос предупредил, что в США надвигается рецессия, и посоветовал копить наличные. А рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что весной экономика Штатов станет территорией «подлинной рецессии».

Если США, чтобы выпутаться из кризиса, запустят печатный станок, то как будет выживать Европа, непонятно. В этом месяце в Старом Свете после долгих споров договорились о введении потока цен на российский газ.

Москва в ответ пообещала не поставлять голубое топливо в недружественные страны. В итоге Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа. Это приведет к инфляции и социальной напряженности.

Все «прелести» экономической войны на себе уже ощущает Великобритания. Там Новый год встретили на фоне небывалых по размаху забастовок. Люди требуют повышения зарплат.

О том, с чем столкнется мировая экономика после антироссийских санкций, смотрите в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».