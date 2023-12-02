Российские БПЛА в районе Белогоровки уничтожили украинских боевиков
Беспилотники поразили огневые точки и живую силу противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции продолжают уничтожать украинских боевиков. Очередной точечный удар был нанесен по врагу в районе Белогоровки.
Для этого были использованы беспилотные летательные аппараты. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, операторы БПЛА уничтожили огневые точки националистов и живую силу на позициях.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.