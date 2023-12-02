Удары наносились высокоточным оружием и дронами, уточнили в Минобороны России.

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ВС РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Речь идет о периоде с 25 ноября по 2 декабря. Удары наносились высокоточным оружием и дронами, уточнил генерал-лейтенант.

Была поражена военная аэродромная инфраструктура, а также арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базы горючего.

Кроме того, российские войска поразили пункты размещения подразделений противника.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.