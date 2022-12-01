Террористы «ан-Нусры»* готовят удар по авиабазе Хмеймим в Сирии

Боевики также планируют атаковать правительственные силы в провинции Идлиб.

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Авиабаза Хмеймим

Террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра»* планирует удар с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

«Боевики террористической организации... "Джабхат ан-Нусра"* планируют нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе Хмеймим», — сообщил он.

Егоров добавил, что боевики также планируют атаковать правительственные силы в районе населенных пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель в провинции Идлиб.

Ранее в Минобороны рассказали, что ракетные войска и военно-воздушные силы Сирии уничтожили лагерь подготовки боевиков «Джабхат ан-Нусра»* и подземные укрытия в районе населенного Ашхани-Тахтани.

* «Джабхат ан-Нусра» («Фронт Помощи») — запрещенная в РФ исламистская террористическая организация.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.