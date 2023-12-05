ЦАХАЛ атаковал пусковые посты «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия нанесла удары по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в ответ на пуски по своей территории в понедельник.

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Истребители ВВС Израиля атаковали территорию Ливана, уничтожая инфраструктура движения «Хезболла». Удары последовали в ответ на пуски в сторону Израиля в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Под израильский удар попали пусковые посты, инфраструктура и военный комплекс ливанской шиитской группировки.

«Кроме того, в ответ на пуск из Ливана в сторону района Зарита на севере Израиля ЦАХАЛ нанес удар по источникам огня. Также для устранения угрозы ЦАХАЛ нанес удар еще по нескольким местам на территории Ливана», - уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось о перехвате израильтянами выпущенной из Ливана ракеты класса «земля-воздух». ЦАХАЛ отметил, что она не пересекла границу еврейского государства. Из Ливана ее выпустили, чтобы сбить израильский беспилотник.