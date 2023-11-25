В ЦАХАЛ заявили об уничтожении выпущенной из Ливана ракеты «земля-воздух»

По данным ЦАХАЛ, ракета класса «земля-воздух» не пересекла границу Израиля.

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Армия обороны Израиля отразила ракетный удар со стороны Ливана. Об уничтожении ракеты класса «земля-воздух» сообщил Telegram-канал ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ сбил ракету класса «земля-воздух», выпущенную из Ливана по БПЛА ЦАХАЛа», - говорится в публикации.

В пресс-службе израильской армии уточнили, что их беспилотник не пострадал и «продолжил выполнение своей миссии».

В информации также указано, что ракета не пересекла границу Израиля.

«Ракета не пересекла территорию Израиля, и согласно протоколу не было активировано никаких сигналов тревоги», - уточнили в ЦАХАЛ.

В ответ на атаку беспилотника «истребители ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре «Хезболлы».

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ обнародовала кадры удара по огневым позициям и иным военным объектам «Хезболлы» на территории Ливана. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что атака стала ответной мерой на «террористические атаки "Хезболлы", с которых в течение несколько дней проводились пуски в сторону Израиля».