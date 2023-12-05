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Боец «Картуз» рассказал, что получил медаль за разработку новых средств разведки

05:00 05.12.2023
Государственные и ведомственные награды вручили военнослужащим ЗВО, проявившим мужество и отвагу при выполнении задач на Купянском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащим артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО), отличившимся при выполнении задач на Купянском направлении зоны СВО, вручили боевые государственные и ведомственные награды. Церемония награждения состоялась на передовых позициях зоны спецоперации.

За проявленные во время спецоперации мужество, отвагу и героизм нашим бойцам были вручены Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу», а также медали «За боевые отличия» и «Участник специальной военной операции».

Офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за стойкость и профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо отечества. Сразу после награждения бойцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

Один из военнослужащих, командир противотанковой артиллерийской батареи с позывным «Картуз», рассказал, почему получил медаль «За отвагу». Он сообщил, что награду ему вручили по совокупности выполненных задач. Во-первых, он корректировал огонь орудий во время острой фазы контрбатарейной борьбы, что помогло нашим бойцам уничтожить кочующий миномет противника. Во-вторых, он внес рациональные предложения по увеличению эффективности артиллерийской разведки. В-третьих, «Картуз» внес вклад в обучение бойцов по управлению FPV-дронами.

«Я корректировал огонь. Подавили миномет, который по нам работал. И еще есть два пункта, за которые дали награду - за разработку и внедрение новых средств артиллерийской разведки, а также за подготовку операторов FPV-дронов», - перечислил он.

Ранее государственные награды получили отличившиеся в зоне спецоперации бойцы военной полиции. Награждение состоялось в честь 12-й годовщины со дня создания Главного управления военной полиции ВС РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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