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Отличившиеся в зоне СВО бойцы военной полиции получили госнаграды

07:36 01.12.2023
Сотрудники военной полиции не только обеспечивают законность и правопорядок в зоне боевых действий, но и постоянно оттачивают свое мастерство на полигонах в тыловой зоне СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащим военной полиции и военной автоинспекции группировки войск «Центр», отличившимся в ходе проведения специальной военной операции, вручили государственные награды. Торжественная церемония прошла в тыловом районе СВО. 

Государственные награды, ведомственные знаки отличия Минобороны и нагрудные знаки принадлежности к группировке «Отважные» Центрального военного округа вручили также в честь 12-й годовщины со дня создания Главного управления военной полиции Вооруженных сил России.  

«Мы здесь обеспечиваем законность, порядок и воинскую дисциплину. Для качественного выполнения возложенных на нас задач нам необходимо проводить занятия по боевой подготовке. Учитывая опыт, полученный в зоне СВО, мы проводим подготовку на полигоне», - рассказал командир сводного отряда военной полиции с позывным Алтай.  

Военнослужащие военных комендатур отрабатывают нормативы тактической стрельбы и ведения боевых действий в плотной городской застройке.   

«Бывает, выезжаем на передовую, забираем пленных военнослужащих ВСУ. Выезжаем ночью без фар», - отметил инспектор военной полиции с позывным Ростов. 

Военные автоинспекторы обеспечивают безопасность и приоритетный проезд военного транспорта на дорогах Краснолиманского направления, что позволяет непрерывно снабжать подразделения на передовой.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. 

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