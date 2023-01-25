Бывший госсекретарь Майк Помпео завил, что неоднократно бывал на Украине, когда США помогали украинскому спецназу различными методами.

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Инструкторы из США давно занимались подготовкой и обучением украинских националистов. В этом признался бывший госсекретарь Майк Помпео.

«Вы должны знать, что украинские вооруженные силы обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это все, что я могу сказать», - заявил Помпео в эфире подкаста Fox News.

По мнению экс-госсекретаря, американцам следует гордиться тем, какую отличную работу проделали инструкторы, обучая других и при этом не подвергаясь риску.

В начале января Пентагон анонсировал начало подготовки боевиков киевского режима для работы с системами противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что американцы подготовят до 100 человек. Учебный процесс организован в штате Оклахома на базе ВС США.