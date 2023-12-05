Опубликованы кадры работы операторов БПЛА на Донецком направлении

Расчеты БПЛА на Донецком направлении показали, как наблюдают за перемещением украинских боевиков и помогают скорректировать удар по ним из артиллерийских орудий.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы подразделения разведки Южной группировки войск. Основная задача подразделения - корректировка боевой работы артиллерии с использованием беспилотников.

Разведчики ЮВО на Донецком направлении в режиме реального времени наблюдают за полем боя с помощью дронов. Они отслеживают передвижения украинских боевиков, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии, осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Расчеты беспилотников работают вблизи линии боевого соприкосновения. При этом квадрокоптер запускается на значительном удалении от местоположения оператора. Это делается для того, чтобы не дать противнику обнаружить позицию и нанести по ней удар, так как операторы являются приоритетной целью.

Расчеты беспилотников трудятся днем и ночью, засекая позиции, технику и личный состав противника с использованием тепловизоров и камер высокого разрешения. Ранее были опубликованы кадры поражения огневых точек боевиков в районе Берестового.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.