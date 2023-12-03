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Российские дроны уничтожили огневые точки ВСУ в районе Берестового

13:02 03.12.2023
Ударные беспилотники поразили опорные пункты противника и его бронетехнику.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские подразделения уничтожили огневые точки и укрытия боевиков в районе населенного пункта Берестовое. Видео применения ударных беспилотников с места публикует Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видно, как дроны поражают укрепленные позиции боевиков. Кадры объективного контроля подтверждают мастерство операторов БПЛА.

Кроме огневых точек под удар попала бронетехника националистов.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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