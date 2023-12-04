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Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке

Игнат Далакян
20:44 04.12.2023
Украинские войска атаковали Донецк 11 снарядами натовского калибра, еще 6 снарядов боевики выпустили по Горловке.
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку 17 снарядами натовского калибра. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, по Кубышевскому району Донецка было выпущено три снаряда 155 мм в 17:30. Позднее с 19:35 по 19:45 еще восемь снарядов натовского калибра пришлось на этот район города со стороны украинских войск.

Горловка также подверглась обстрелу ВСУ. В 18:20 и 19:30 украинские войска выпустили по три снаряда 155 мм соответственно.

Ранее при обстреле украинских боевиков Горловки пострадал человек. Мужчина 1954 года был ранен в результате атаки ВСУ.

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