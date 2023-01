В стране и мире NYT сообщила о миллионном наследстве Залужного Ян Брацкий Ранее государственная аудиторская служба анонсировала проверку минобороны Украины после скандала с закупками продовольствия по завышенным ценам. © Фото: Валерий Залужный, Facebook* Читайте нас на: Командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный стал долларовым миллионером, получив наследство от гражданина США Грегори Степанца. Как пишет газета The New York Times, Залужный из полученных денег пожертвовал на военные нужды $1 млн. Ранее стало известно о готовящихся проверках минобороны Украины государственной аудиторской службой в связи с массовой закупкой продуктов питания по завышенным ценам. До этого ряд украинских СМИ сообщил о том, что военное ведомство растрачивает деньги, выделяемые на обеспечение тыла украинских сил. На этом фоне замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, в ведении которого тыловое обеспечение, спешно подал в отставку. Уходя со своего поста он заявил о безосновательности обвинений. *Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации Экспертное мнение и аналитика