Нетаньяху заявил, что международные силы не справятся с демилитаризацией Газы

Премьер Израиля подчеркнул, что только ЦАХАЛ может обеспечить демилитаризацию Газы, международные силы не могут дать таких гарантий.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал сомнение в том, что международные силы смогут обеспечить демилитаризацию Газы. В телеобращении к израильтянам он заявил, что такие гарантии может дать только Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Я хочу сказать о дне, который наступит после ХАМАС. Газа должна быть демилитаризована. Есть только одна сила, которая в состоянии позаботиться о демилитаризации. Этой силой является Армия обороны Израиля. Ни одна международная сила не может нести за это ответственность», - передает его слова РИА Новости.

Ранее премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ оставит за собой свободу действий на территории сектора Газа после войны. По его словам, только так у Армии обороны Израиля получится гарантировать демилитаризацию анклава.