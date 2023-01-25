Белый дом: у США нет свидетельств тому, что помощь Украине использовалась неверно

Джон Кирби заявил, что в Соединенных Штатах не видят никаких признаков того, чтобы направленные средства стали жертвой коррупции.

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В США не нашли свидетельств того, что отправленная на Украину помощь использовалась неверно или попала не в те руки. Об этом в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели никаких признаков того, чтобы наша бюджетная помощь стала жертвой какого-либо рода коррупции на Украине. Я бы сказал то же самое и о помощи на цели безопасности», - цитирует ТАСС Джона Кирби.

Напомним, что последнее время Украину сотрясают коррупционные скандалы. Так, например, недавно был задержан заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский.

Его подозревают в получении взятки за заключение договоров на закупку оборудования по завышенным ценам. По версии следствия, ряд должностных лиц решили присвоить часть переданных на закупку генераторов средств.