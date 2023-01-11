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Мизинцев исполнил новогоднее желание 8-летнего Макара из Уфы

05:00 11.01.2023
Мальчик хотел встретиться с Дедом Морозом, посетить его резиденцию в Великом Устюге и увидеть новогоднюю елку.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Заместитель Министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего Макара из Уфы. Мальчик хотел встретиться с Дедом Морозом, посетить его резиденцию в Великом Устюге и увидеть новогоднюю елку.

По поручению замминистра представители МО РФ организовали поездку Макару и его маме в Вологодскую область. Там они смогли посетить дом Деда Мороза, пройти по волшебной тропе сказок, побывать в зоосаду, кузнице и ледяной комнате, покататься с русских горок и принять участие во многих развлечениях. Макар прочитал стихотворение, после чего получил из рук Деда Мороза новогодние подарки.

После посещения вотчины Деда Мороза Макар с мамой приехали в Москву в Штаб материально-технического обеспечения ВС РФ, где Михаил Мизинцев встретился и пообщался с родителями и детьми, принимающими участие в данной акции, а также передал всем новогодние подарки.

Для детей, которые по какой-либо причине не смогли приехать на торжественное мероприятие, поздравление и вручение подарков от Минобороны России проводилось по их месту жительства. Одной из таких участниц, не приехавшей по состоянию здоровья, стала 7-летняя Маргарита
из города Миасс Челябинской области. Поздравление девочки от имени замминистра обороны было организовано руководством Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации и военнослужащими Челябинского учебного центра (подготовки младших специалистов). Маргарита написала, что хочет посетить в 2023 году Танковый биатлон.

Ранее новогоднюю мечту девятилетней Арины из Республики Бурятия исполнил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов. Он снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки. Арина хотела побывать в Москве, посетить новогодние мероприятия и Главный храм Вооруженных сил России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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