Мэр Турина выразил надежду на участие России в зимней Универсиаде 2025 года

Стефано Ло Руссо отметил, что спорт будет очень важным посланием мира.

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Мэр Турина Стефано Ло Руссо выразил надежду, что россияне поучаствуют в зимней Универсиаде, которая пройдет в итальянском городе в 2025 году. Политик надеется, что конфликт между РФ и Украиной скоро закончится, что позволит провести полноценные Всемирные студенческие спортивные игры.

«Мы надеемся, что в 2025 году все решится и мы сможем принять очень большие делегации из России и Украины. Спорт будет очень важным посланием мира, инклюзивности и интеграции» - цитирует Inside the Games мэра Турина.

Отметим, российских атлетов не допустили до участия в зимней Универсиаде 2023 года. Она проходила с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсиде.

Напомним, в конце прошлого года в Международном Олимпийском комитете заявили, что российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в Олимпиаде-2024 во Франции. О сохранении наложенных ранее санкций стало известно из декларации по итогам саммита МОК 9 декабря.