В Баку опровергли сообщения об оказании военной помощи Украине
В Агентстве по развитию медиа республики отметили, что Азербайджан не производит артиллерийские снаряды.
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Агентство по развитию медиа Азербайджана заявило, что сообщения, появившиеся в ряде средств массовой информации и соцсетях, об оказании республикой военной помощи Украине не соответствуют действительности.
«Эта "информация" - ложь», - цитирует ТАСС сообщение агентства.
В заявлении указывается, что Азербайджан не производит артиллерийские снаряды, а мужчина с украинским флагом на распространенном в соцсетях снимке не имеет никакого отношения к стране.
Ранее Азербайджан экстрадировал в Россию обвиняемого в избиениях прохожих в Санкт-Петербурге. Подростки во главе с 18-летним азербайджанцем Туралом Мамедовым нападали на жителей Петербурга, избивали их и снимали происходящее на видео, выкладывая их после в Сеть.