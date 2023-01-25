Глаза и уши командира: какие задачи выполняют штурманы Военно-морского флота России

Зимой в Тихом океане сложная ледовая обстановка и не прекращающиеся штормы, так что это время года - настоящая проверка на прочность для моряков.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

День штурмана старший лейтенант Дмитрий Сидоренко встречает на месте службы. В свои 25 молодой офицер уже стал командиром электронавигационной группы штурманской боевой части ракетного крейсера «Варяг». За его плечами морские походы по всему земному шару.

«За 2,5 года службы в военно-морском флоте я был на 3-х боевых службах. На множестве учений и стрельб. Суммарно в море провёл 1,5 года», - рассказывает он.

Штурманы, радиометристы и рулевые – это «глаза и уши» командира корабля. Ювелирной аккуратностью, максимальной внимательностью и абсолютной памятью при построении навигационных маршрутов обладает каждый член штурманской боевой части. Точность артиллерийских и ракетных ударов также напрямую зависит от навыков этих специалистов.

На протяжении последних десятков лет основное место работы штурмана остаётся неизменным - около карты, с циркулем и карандашом в руках. Однако навигационные приборы с каждым годом становятся все совершеннее. Они помогают гораздо точнее ориентироваться в океанских широтах.

Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова – кузница профессиональных военных моряков уже 86 лет. Его выпускники бороздят океанские просторы от Арктики до Австралии.

Зимой курсанты училища проходят учебную практику в арктических широтах Северного морского пути. В это время года там не прекращаются штормы, а из-за сложной ледовой обстановки приходится постоянно прокладывать новые судоходные маршруты. Настоящая проверка на прочность для будущих штурманов.

«Штурман – это ответственность в кубе. Знания - в квадрате. Исполнительность, собранность, аккуратность и самоконтроль. На выходе – это точное и безопасное плавание и эффективное применение оружия», - объясняет начальник кафедры кораблевождения Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. Макарова Алексей Данилов.

День штурмана военно-морского флота России традиционно отмечают 25 января. Праздничную дату заложил ещё Пётр Великий. В 1701 году он издал указ о создании Школы математических и навигационных наук, основы которой до сих пор изучают будущие военные моряки.

Ранее командир фрегата «Адмирал Горшков» доложил об успешном нанесении удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по кораблю условного противника, который находился на расстоянии более 900 километров в водах Атлантики.