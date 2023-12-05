Средства ПВО перехватили три украинских БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотника и три БПЛА перехватили над Белгородской областью.

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Дежурные средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата и еще три перехватили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа была пресечена в 20:00 по московскому времени. Вражеские БПЛА намеревались атаковать объекты на территории Российской Федерации.

Ранее российские средства противовоздушной обороны пресекли атаку шести беспилотников ВСУ в Азовском море. По сообщению МО РФ, четыре коптера уничтожены и еще два перехвачены.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.