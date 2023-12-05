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Размер минимальной заработной платы в Москве вырастет до 29 389 рублей

Алина Луговая
20:37 05.12.2023
Размер минимальной зарплаты в Москве увеличится до 29 389 рублей уже 1 января.
Размер минимальной заработной платы в Москве вырастет до 29 389 рублей
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин установил размер минимальной зарплаты в столице в размере 29 389 рублей. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей», - следует из документа.

Собянин также сообщил об увеличении пенсий для москвичей также с 1 января - они вырастут до 24,5 тысяч рублей. Кроме того, в начале нового года также будут проиндексированы и другие социальные пособия и выплаты.

Ранее эксперт Добромыслов рассказал, как увеличить пенсию в полтора раза. При этом, он добавил, что у такого метода есть свои риски. 

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