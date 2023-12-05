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Военные РФ обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

20:12 05.12.2023
Перед приездом экспертов МАГАТЭ российские саперы проверили территории на наличие неразорвавшихся украинских боеприпасов и иностранных мин.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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ВС РФ совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России.

По всему маршруту движения наблюдателей на 12 часов с шести утра был объявлен режим прекращения огня. Кроме того, российские саперы обследовали местность на наличие неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов в результате обстрелов ВСУ по Запорожской области.

«После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», - добавили в ведомстве.

В составе миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС посетили четыре инспектора. Эксперты регулярно посещают ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

Ранее стало известно о планах «Росатома» и МАГАТЭ провести полномасштабные консультации по ЗАЭС в начале 2024 года. Об этом представители организаций договорились на Климатической конференции ООН в Дубае.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

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