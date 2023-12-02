«Росатом» проведет с МАГАТЭ полномасштабные консультации по ЗАЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о проведении полномасштабных консультаций зимой 2024 года по поводу Запорожской АЭС, заявили в российской госкорпорации.
«Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года», - сообщили в «Росатоме».
Решение о проведении консультаций было принято в рамках Климатической конференции ООН (СОР-28) в Дубае. Лихачев подтвердил, что Россия поддерживает миссию МАГАТЭ, продвигающую «мирный атом».
На конференции обсуждались вопросы ядерной и физической безопасности ЗАЭС, в том числе речь шла о ротации экспертов МАГАТЭ на электростанции, которая предстоит 5 декабря.
Ранее стало известно, что российские военные доставили на ЗАЭС смену наблюдателей агентства, обеспечив им должный уровень безопасности. Для этого по всему маршруту следования к станции был объявлен режим прекращения огня.