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«Росатом» проведет с МАГАТЭ полномасштабные консультации по ЗАЭС

Елизавета Егорова
13:28 02.12.2023
Договоренность между «Росатомом» и МАГАТЭ о консультациях по ЗАЭС была достигнута на Климатической конференции ООН в Дубае.
«Росатом» проведет с МАГАТЭ полномасштабные консультации по ЗАЭС
© Фото: Dmytro Smolyenko, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Глава «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о проведении полномасштабных консультаций зимой 2024 года по поводу Запорожской АЭС, заявили в российской госкорпорации.

«Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года», - сообщили в «Росатоме».

Решение о проведении консультаций было принято в рамках Климатической конференции ООН (СОР-28) в Дубае. Лихачев подтвердил, что Россия поддерживает миссию МАГАТЭ, продвигающую «мирный атом».

На конференции обсуждались вопросы ядерной и физической безопасности ЗАЭС, в том числе речь шла о ротации экспертов МАГАТЭ на электростанции, которая предстоит 5 декабря.

Ранее стало известно, что российские военные доставили на ЗАЭС смену наблюдателей агентства, обеспечив им должный уровень безопасности. Для этого по всему маршруту следования к станции был объявлен режим прекращения огня.

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