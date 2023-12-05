NRA: в Латвии предложили разобрать железную дорогу в Россию

Депутат Рижской городской думы Мичеревскис отметил, что такими действиями Рига сможет показать свою независимость от Москвы.

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Латвии нужно разобрать железную дорогу в Российскую Федерацию, чтобы укрепить обороноспособность страны и показать, что Рига не нуждается в Москве. Об этом заявил депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис.

«Железную дорогу в Россию надо разобрать, если нет другого пути», - цитирует Мичеревскиса радио Sputnik со ссылкой на латвийскую газету NRA.

Депутат Рижской городской думы отметил, что это укрепило бы обороноспособность страны. Мичеревскис считает, что такими мерами Рига сможет показать свою независимость от Москвы, прекратив поставки товаров из России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что латвийцы могут ответить властям на свинское отношение к себе. Российский лидер отметил, что в Латвии проживает немало русскоязычного населения.