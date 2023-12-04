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Путин заявил, что латвийцы могут ответить властям на свинское отношение к себе

Игнат Далакян
22:36 04.12.2023
По словам президента России, в Латвии проживает немало русскоязычного населения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.

«Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало», - сказал Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества по правам человека.

При этом глава государства отметил, к каким последствиям может привести политика властей этой страны к людям, которые хотят там жить.

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», - сказал Владимир Путин.

Ранее российский лидер в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества по правам человека заявил, что мигранты в России должны уважать местные законы и традиции. По словам Владимира Путина, необходимо привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам экономики Российской Федерации.

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