Путин рассказал, как мама поставила его в угол

Президент России Владимир Путин рассказал, что в итоге мама сама его забрала из угла и расцеловала.

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Президент России Владимир Путин рассказал на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Пятигорске, что одним из самых теплых воспоминаний из детства является ситуация, когда мама поставила его в угол.

«Мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала: ты будешь прощения просить или нет?», - рассказал Путин.

История закончилась тем, что мама сама вытащила его из угла и начала целовать, добавил президент.

«Но как она это делала - отдельный разговор», - заключил Путин.

Путин отметил, что материнская любовь сопровождает нас всю жизнь.

Ранее Путин назвал востребованной работу движения «Матери России».