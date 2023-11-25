Путин назвал востребованной работу движения «Матери России»

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Накануне Дня матери президент России Владимир Путин отметил востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение «Матери России». Об этом сообщает «360».

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии конференции, которую посвятили Дню матери. Отмечу востребованную большую работу ее организатора, общественного движения „Матери России“», - говорится в телеграмме Путина, которую президент направил участникам конференции в Пятигорске.

Президент России указал, что на конференции обсуждаются вопросы государственного значения - поддержка материнства и улучшение демографической ситуации в стране. Путин также поздравил с приближающимся праздником организаторов, гостей и участников мероприятия.

На конференцию приехали матери и жены участников спецоперации, многодетные матери, представительницы добровольческих и благотворительных организаций, а также попечители детей-сирот и деятели образования, культуры и науки.

Напомним, День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 26 число.

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