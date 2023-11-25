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Путин назвал востребованной работу движения «Матери России»

Алина Луговая
15:20 25.11.2023
Всероссийское общественное движение «Матери России» выполняет большую работу.
Путин назвал востребованной работу движения «Матери России»
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Накануне Дня матери президент России Владимир Путин отметил востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение «Матери России». Об этом сообщает «360».

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии конференции, которую посвятили Дню матери. Отмечу востребованную большую работу ее организатора, общественного движения „Матери России“», - говорится в телеграмме Путина, которую президент направил участникам конференции в Пятигорске.

Президент России указал, что на конференции обсуждаются вопросы государственного значения - поддержка материнства и улучшение демографической ситуации в стране. Путин также поздравил с приближающимся праздником организаторов, гостей и участников мероприятия.

На конференцию приехали матери и жены участников спецоперации, многодетные матери, представительницы добровольческих и благотворительных организаций, а также попечители детей-сирот и деятели образования, культуры и науки.

Напомним, День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 26 число.

Ранее во время телемоста в Подмосковье мать бойца, который сейчас находится в зоне СВО, потребовала, чтобы он с победой вернулся домой. Она подчеркнула, что эти слова - мамин приказ. Самые дорогие в жизни бойцов люди рассказали, как гордятся ими, что у них все хорошо и пожелали поскорее возвращаться. Многие из бойцов ушли добровольцами.

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