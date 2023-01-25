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В Ливане решили освободить всех задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута

Евгений Ушаков
19:35 25.01.2023
Ливанский прокурор Гассан Овейдат принял решение об освобождении всех обвиняемых во взрыве в порту Бейрута, произошедшем 4 августа 2020 году. В результате ЧП погибли 218 человек.
В Ливане решили освободить всех задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress
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Генеральный прокурор Кассационного суда Ливана Гассан Овейдат принял решение об освобождении всех обвиняемых во взрыве в порту Бейрута, произошедшем в 2020 году. Об этом сообщил ливанский телеканал LBC в среду, 25 января.

«Государственный обвинитель кассационной инстанции судья Гассан Овейдат постановил освободить всех без исключения арестованных по делу о взрыве в порту и воспрепятствовать их выезду из страны», — говорится в материале.

Семнадцать человек с момента начала расследования содержались в предварительном заключении. Затем расследование было приостановлено на 13 месяцев из-за судебных исков. Ливанский прокурор Гассан Овейдат также постановил передать дела проходящих по делу о взрыве в распоряжение Совета судей в случае его созыва.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв на складе. Погибло 218 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Взрыв разрушил и повредил сотни зданий, в частности серьезно пострадало здание российского посольства. Власти заявили, что причиной ЧП стало ненадлежащее хранение аммиачной селитры. По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней Ливана шесть лет назад.

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