В Бейруте рухнула пострадавшая от взрыва в 2020 году часть элеватора

© Видео: A Deniz Engelhardt Twitter © Фото: A Deniz Engelhardt Twitter

В порту Бейрута из-за пожара обрушилась часть элеватора, который находился в аварийном состоянии после взрыва в 2020 году. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Пожар на элеваторе начался 7 июля в результате брожения оставшегося в элеваторе со времен взрыва зерна. Оперативно потушить пожар не удалось, он тлел в течение нескольких недель. В экстренных службах отмечали, что бороться с огнем бесполезно, так как пожар будет возобновляться до тех пор, пока внутри элеватора есть зерно. Проживающим поблизости гражданам раздали маски, людям также запретили подходить к конструкции близко.

В воскресенье, 31 июля, пострадавшая от взрыва часть элеватора рухнула, подняв тучу пыли, которая улеглась спустя несколько минут. Генеральный директор портовых зернохранилищ Ассаад Хаддад заявил Associated Press, что ситуация находится «под контролем». О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В порту Бейрута 4 августа 2020 года прогремел мощный взрыв на складе аммиачной селитры. В результате были уничтожены или повреждены сотни домов и автомобилей, погибли не менее 280 человек и более шести тысяч получили ранения. В апреле 2021 года власти решили снести поврежденные конструкции, однако реализация этого плана была отложена из-за протестов. Семьи погибших и пострадавших считают, что в порту могут оставаться важные улики, которые прольют свет на причины трагедии.