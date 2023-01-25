Bild: в Германии неизвестные с ножами напали на пассажиров в поезде

На данный момент в районе ближайшей железнодорожной станции оцеплен большой участок, на котором работают правоохранители и спасатели.

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Не менее семи человек пострадали в результате нападения в Германии. Об этом сообщает местная газета Bild.

Согласно полученным данным, один или несколько человек, вооруженных ножами, атаковали пассажиров пригородного поезда неподалеку от города Брокштедт.

«Семь человек получили ранения в результате нападения с ножом в региональном поезде, следовавшем из Киля в Гамбург», - говорится в публикации.

Территории прилегающие к станции, близ которой произошло ЧП, оцеплены. Сейчас там работают правоохранители. По данным Bild, задержан один человек.

В этом месяце подобный инцидент произошел на Северном вокзале Парижа. Тогда вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек, вскоре после чего был задержан полицией. Данную информацию опубликовал французское информагентство Agence France-Presse.