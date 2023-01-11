AFP: неизвестный с ножом напал на людей в Париже
На данный момент, согласно сообщению французского информагентства, злоумышленник задержан.
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Вооруженный ножом мужчина напал на людей в Париже. Об этом сообщило французское информагентство Agence France-Presse.
Согласно опубликованным данным, в результате действий злоумышленника пострадало несколько человек. Инцидент произошел на Северном вокзале французской столицы.
Сейчас преступника уже задержали правоохранители.
В конце минувшего года в Париже произошло вооруженное нападение на улице Энгьен. 60-летний мужчина открыл огонь по людям, в результате чего пострадали шесть человек. Согласно опубликованным данным, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция рекомендовала жителям города не приближаться к месту стрельбы.