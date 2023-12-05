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Путин призвал преодолевать в новых регионах РФ последствия националистической политики Киева

Игнат Далакян
19:03 05.12.2023
Ожидается, что президенту РФ проведут экскурсию по пространствам центра знаний «Машук».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где проходит заседание наблюдательного совета российского движения детей и молодежи «Движение первых». Глава государства заявил, что необходимо преодолевать в новых регионах России последствия националистической политики Киева, корежившего там сознание и детей, и взрослых.

«Вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве», - сказал Владимир Путин, говоря о ситуации в новых российских регионах.

В рамках рабочей поездки главы государства, ему также провели экскурсию по пространствам центра знаний «Машук», где и прошло заседание. Отмечается, что президент России планирует также встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

Ранее Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Глава государства также вручил премию «Волонтер года» в рамках форума гражданского участия «Мы вместе».

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