Химик Тишина раскрыла, какие сладкие новогодние подарки лучше не покупать детям

Химик Тишина считает, что из новогодних подарков лучше выбирать те, в составе которых есть пастила, зефир, халва и горький шоколад.

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При покупке сладких новогодних подарков стоит обязательно проверять целостность упаковки, сроки годности и состав, а лучше вообще отдавать предпочтение зефиру и пастиле. Об этом в интервью для Life рассказала заведующая лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина.

Химик считает, что при изучении состава сладкого подарка стоит обратить внимание на наличие в нем дешевой карамели, жевательной резинки, конфет с добавлением консервантов (бензойной, сорбиновой кислоты и их солей), гидрорированных жиров, этилового спирта, кофе, заменителей сахара и искусственных ароматизаторов. По словам Тишиной, эти продукты могут вызывать раздражение ЖКТ и аллергию.

Тишина также напомнила о вреде чрезмерного употребления сахара - большое количество сладостей вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что оказывает негативное влияние на работу поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.

Таких последствий, по мнению Тишиной, можно избежать, если выбрать полезную альтернативу - зефир и пастилу, полезные для суставов и ЖКТ, халву, богатую микроэлементами, или натуральный мармелад с клетчаткой. Вместо молочного шоколада лучше выбрать темный - в нем не только меньше сахара, но и больше какао, которое богато железом и магнием.

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