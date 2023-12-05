В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Химик Тишина раскрыла, какие сладкие новогодние подарки лучше не покупать детям

Алина Луговая
18:28 05.12.2023
Химик Тишина считает, что из новогодних подарков лучше выбирать те, в составе которых есть пастила, зефир, халва и горький шоколад.
Химик Тишина раскрыла, какие сладкие новогодние подарки лучше не покупать детям
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

При покупке сладких новогодних подарков стоит обязательно проверять целостность упаковки, сроки годности и состав, а лучше вообще отдавать предпочтение зефиру и пастиле. Об этом в интервью для Life рассказала заведующая лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина.

Химик считает, что при изучении состава сладкого подарка стоит обратить внимание на наличие в нем дешевой карамели, жевательной резинки, конфет с добавлением консервантов (бензойной, сорбиновой кислоты и их солей), гидрорированных жиров, этилового спирта, кофе, заменителей сахара и искусственных ароматизаторов. По словам Тишиной, эти продукты могут вызывать раздражение ЖКТ и аллергию.

Тишина также напомнила о вреде чрезмерного употребления сахара - большое количество сладостей вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что оказывает негативное влияние на работу поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.

Таких последствий, по мнению Тишиной, можно избежать, если выбрать полезную альтернативу - зефир и пастилу, полезные для суставов и ЖКТ, халву, богатую микроэлементами, или натуральный мармелад с клетчаткой. Вместо молочного шоколада лучше выбрать темный - в нем не только меньше сахара, но и больше какао, которое богато железом и магнием.

Ранее во Фряново выбрали главную елку страны, которую определили с помощью снимков из космоса. Ее высота - 25 метров, возраст - 84 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:17 ОПК
Видео
Производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое в 2023 году
16:53 В стране и мире
Омбудсмен Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации
16:51 В стране и мире
В Кремле подтвердили готовность Москвы к переговорам с Киевом
15:07 В стране и мире
Скончалась актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова
14:30 В стране и мире
Госдума в первом чтении приняла закон о работе «наливаек» в жилых домах
Популярное
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.