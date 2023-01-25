В стране и мире Путин включил борьбу с излишней иностранной лексикой в задачи культурной госполитики Сергей Лебедев Согласно указу президента, нужно обеспечивать соблюдение норм современного русского литературного языка. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин включил противодействие излишнему использованию иностранной лексики в основы государственной культурной политики. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. Согласно документу, необходимо обеспечивать соблюдение норм современного русского литературного язык. В том числе речь идет и о недопущении нецензурной лексики. Также в задачи культурной госполитики включили эффективное использование уникального российского культурного наследия. Это необходимо для духовно-нравственного воспитания граждан. Напомним, недавно Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой для стран Содружества Независимых Государств. Об этом он заявил в декабре на саммите СНГ. Экспертное мнение и аналитика