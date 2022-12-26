Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой для стран СНГ
Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой для стран Содружества Независимых Государств.
Российский лидер обратил внимание на то, что сотрудничество стран - участниц СНГ касается в том числе такой важной области, как сохранение единого культурного пространства.
«Наши народы действительно связывает многое - общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций. И конечно же русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», - сказал он.
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. В ходе выступления президент РФ отметил, что между государствами - членами Содружества могут возникать разногласия, однако в СНГ всегда готовы работать над их разрешением.