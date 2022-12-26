Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой для стран СНГ

Российский лидер обратил внимание на то, что сотрудничество стран - участниц СНГ касается в том числе такой важной области, как сохранение единого культурного пространства.

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Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой для стран Содружества Независимых Государств.

Российский лидер обратил внимание на то, что сотрудничество стран - участниц СНГ касается в том числе такой важной области, как сохранение единого культурного пространства.

«Наши народы действительно связывает многое - общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций. И конечно же русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», - сказал он.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. В ходе выступления президент РФ отметил, что между государствами - членами Содружества могут возникать разногласия, однако в СНГ всегда готовы работать над их разрешением.